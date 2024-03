Kim jest Filip Pławiak? Młody aktor zagrał w "Białej odwadze" i serialu "Rojst Millenium"

Jeśli nie znaliście Filipa Pławiaka wcześniej, to w tym roku była okazja, by nadrobić to niedopatrzenie. Rok jeszcze dobrze się nie zaczął, a aktor pojawił się już w dwóch głośnych produkcjach. I choć wcześniej można było zobaczyć go w najpopularniejszych polskich serialach kryminalnych, to właśnie "Rojst" i "Biała odwaga" sprawiły, że mówi się o nim coraz więcej.