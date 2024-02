Ten znakomity polski film skupia się na człowieku. „Biała odwaga" to nie ideologiczny wykład z historii

W tej historycznej scenerii dochodzi do konfliktu dwóch braci. Pierwszy z nich, Jędrek, to znakomity taternik; uwielbia ryzykowną wspinaczkę, co jednak nie do końca podoba się ojcu jego wybranki. Zakochany w Bronce góral nie przypuszcza, iż na skutek „rodzinnej” decyzji ręka dziewczyny zostanie oddana jego starszemu bratu - spokojniejszemu, poważniejszemu Maćkowi. Jędrek dochodzi do wniosku, że nie ma już czego szukać na ojcowiźnie - odchodzi, zarabia na wspinaczkowych popisach w Krakowie, romansuje. Pewnego dnia spotyka wspomnianego wcześniej Wolframa, z którym szybko się dogaduje. Gdy wybucha wojna, a Niemcy proponują Podhalanom współpracę, Maciej i kilka innych góralskich rodów odrzucają ofertę. Przekonany przez Wolframa Jędrek widzi w niej jednak szansę na ocalenie swojej społeczności (widok bezwzględnie wymordowanych przedstawicieli inteligencji okazał się argumentem ostatecznym), a przy okazji, kto wie, być może i odzyskanie ukochanej. Tak oto bracia stają po przeciwnych stronach barykady, zmuszeni do podjęcia szeregu trudnych, bolesnych decyzji.