Jednak nie "Armageddon". Neil deGrasse Tyson wskazał film, który łamie najwięcej praw fizyki

Tak właśnie myślałem, dopóki nie zobaczyłem "Moonfall". Ten film powstał w czasie pandemii, gra tam Halle Berry, a na ekranie Księżyc zbliża się do Ziemi. Bohaterowie dowiadują się, że jest pusty w środku, a jego centrum jest zbudowane z żyjących w nim skał. Astronauci programu Apollo wybierali się tam, by nakarmić te księżycowe istoty, a ja już miałem dość, więc powiedziałem sobie: w porządku, myślałem, że "Armageddon" bezpiecznie dzierży to berło, ale najwyraźniej tak nie jest

- odparł Tyson.