"Clarkesworld" to internetowy magazyn poświęcony fantastyce i science fiction. Został założony w 2006 roku i od tamtej pory na jego łamach ukazało się wiele tekstów, wyróżnionych prestiżowymi nagrodami, jak Hugo czy Nebula. Publikacja w czasopiśmie bywa więc trampoliną do kariery pisarskiej. Nic więc dziwnego, że wiele osób chce zobaczyć w nim swoje nazwisko. Pisać jednak nie ma komu. Dlatego jeszcze do niedawna autorzy zgłaszali plagiaty. Teraz coraz częściej wspomagają się sztuczną inteligencją.



Plagiaty były utrapieniem "Clarkesworld", ale raczej marginalnym. Dało się je łatwo odkryć i zablokować delikwenta, który niskim nakładem kosztów próbował zdobyć sławę i co nieco zarobić. Z opowiadaniami generowanymi przez sztuczną inteligencję jest już inaczej. To prawdziwa plaga. Dlatego redaktor naczelny czasopisma Neil Clarke zdecydował o chwilowym zamknięciu naboru dla autorów.