Czekałem na tę nową komedię sci-fi Netfliksa - i nie zawiodłem się. To jeden z najlepszych filmów platformy w tym roku

Opowieść staje się, uprzedzam, coraz bardziej dziwaczna z każdym kolejnym kwadransem - w ten rozrywkowy, fascynujący i zachęcający do interpretacji sposób. Co ważne, nieposkromiona kreatywność twórców nie sprawia, że po drodze gubimy zaangażowanie, nie męczy - warstwa emocjonalna pozostaje nienaruszona, niezmiennie intensywna i kluczowa do samego końca. Zresztą: obserwowanie, jak nasi detektywi przedzierają się przez kolejne warstwy badanej sprawy jest tak niewymuszenie satysfakcjonujące i zabawne, że nie sposób przejmować się cudacznością kolejnych odkryć. Z drugiej strony: nie sposób nie docenić, jak zadziwiająco brutalny i surowy potrafi być w momentach realizmu.



Gatunkowa igraszka stanowi zatem bazę dla okołorasowej satyry na przywileje - i to wszystko działa naprawdę świetnie, choć domyślam się, że pęczniejący w ostatnim akcie absurd może niektórych odstraszyć. Przeszkadzać może również fakt, iż elementy inspirowane science-fiction są po prostu wplecione w świat przedstawiony, ale nikt nigdy ich nie wyjaśnia. Umówmy się jednak, że nie o to w filmie Taylora chodzi: z pewnością docenicie sposób, w jaki przedstawia czarnoskórą społeczność miasta, traktowaną jako coś, co należy zmarginalizować, stłumić, stłamsić. Teraz w jeszcze bardziej paskudny sposób. Odważne, świeże i fantastycznie zbalansowane kino.