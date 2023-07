Przesuń się, Barbie. Będzie film o innej lalce

Polly Pocket po raz pierwszy pojawiła się w sklepach z zabawkami w Wielkiej Brytanii w latach 80. Polly to kieszonkowa laleczka, sprzedawana w małych pudełkach, które mogą być jej pokojem czy plażą. Prócz swojego miniaturowego domku, Polly, podobnie jak Barbie, można było przebierać - lalka posiadała bowiem unikalną kolekcję gumowych stylizacji na zmianę. Mimo że nie przebiła popularności Barbie, to tym razem może zadebiutować przed większą publicznością.



Czytaj także: Plastic is fantastic. Recenzja filmu "Barbie" - to wywrotowy blockbuster i filmowy odlot



Film o Polly Pocket po raz pierwszy został ogłoszony w 2021 roku. Wyreżyserować go ma Lena Dunham, kontrowersyjna pisarka i reżyserka. Okazuje się, że film na etapie produkcji jest już bliżej niż dalej - jak podaje Variety, producent Robbie Brenner ujawnił, że scenariusz do filmu jest już ukończony, a w rolę najpopularniejszej minilalki ma wcielić się, znana z serialu Netfliksa "Emily w Paryżu", Lily Collins: