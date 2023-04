Rząd ogranicza dostęp do treści dla dorosłych. Przyjął już projekt ustawy

Nie - rząd nie zamierza wprowadzać bezpośrednich ograniczeń. Sprawa jest znacznie prostsza: według nowej ustawy dostawcy internetu będą zobowiązani do stworzenia bezpłatnego narzędzia, które pozwoli na blokadę treści nieodpowiednich dla nieletniego odbiorcy. Firma musi zatem zapewnić możliwości techniczne, ale decyzję o tym, czy uruchomić tego typu ograniczenie, będzie podejmować sam abonent. Rząd chce, by projekt wszedł w życie jesienią 2023 roku.



Pisząc dokładniej - według strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt przewiduje, że "w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie".