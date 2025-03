Nie polubicie bohaterów tego thrillera. A i tak nie będziecie mogli przestać ich oglądać

Film drogi, w którym żaden z bohaterów-pasażerów nie budzi sympatii? Ryzykowna decyzja, ale tak właśnie jest w filmie Cartera Smitha. Reżyser ma gdzieś komfort widza: wybiera niepokój, wściekłość, skrajności. No właśnie: Benson i Randy to charaktery skrajnie różne, ale jedno je łączy - są nieznośne. Interesujący zabieg, ale Smitha nie interesują konwencje. Tradycyjne dynamiki i napięcia zastępuje czymś mniej oczywistym - podobnie jak cały wydźwięk. Jeśli sądzicie, że to obraz o „sprawiedliwości” czy „stawaniu się prawdziwym mężczyzną”. to jesteście w błędzie. Twórcę interesuje głównie osobliwa relacja oparta na kontroli i lękach. Tak oto dekonstruuje obraz dorosłego mężczyzny - i psychologicznie bada człowieka u szczytu bezwolności. Nie uderza przy tym w łatwe rozwiązania i tanie sensacje.



Można powiedzieć, że to byłoby na tyle, bo film nie realizuje żadnego większego konceptu - a jednak śledzona przezeń podróż pozostaje intrygująca do samego końca. Całość, włącznie z warstwą wizualną, zanurza nas w obrazie traum, lęków i kontroli. Działa to tym lepiej, że opiera się na znakomitych, choć diametralnie od siebie różnych aktorskich wcieleniach. Gallner kipi gniewem i adrenaliną, a Berchtold jest bardzo autentyczny w swej kruchości.