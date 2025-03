Na Prime Video wpadła smakowita nowość. Serial fantasy już zawrócił widzom w głowach

Dokładny budżet "Koła czasu" nie jest co prawda znany, ale przy okazji 1. sezonu showrunner Rafe Judkins twierdził, że to jeden z najdroższych seriali Prime Video. Jak się dowiedzieliśmy jakiś czas później, za pierwsze dwie odsłony Amazon zapłacił 260 mln dol. - za tyle to można by zrobić ze trzy sezony "Gry o tron" (ich realizacja kosztowała od 60 do 100 mln za sezon).