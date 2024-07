Jerzy Stuhr: filmy i kultowe role. TOP 10 najlepszych kreacji aktorskich

Bez wątpienia Lutek Danielak to jedna z najlepszych kreacji Jerzego Stuhra, ale to też dlatego, że dostał on genialnie napisaną i niejednoznaczną postać. Danielak to klasyczny antybohater, człowiek, którego talent i ambicje mieszają się z cwaniactwem, krętactwem, śliskim cynizmem i opętańczą chęcią dążenia po trupach do celu. Stuhr wykorzystał okazję i do dziś zachwyca widzów wachlarzem swoich umiejętności. Z początku Danielak wydaje się nam nawet sympatyczny, jednak wraz z rozwojem wydarzeń stawia kolejne to kroki ku odsłanianiu swojej mrocznej strony. A na sam koniec „Wodzireja” zaczyna nas zwyczajnie obrzydzać. Absolutnie wybitna rola.



Film znajdziecie w ofercie 35mm.online.