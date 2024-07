Max: najlepsze polskie filmy. TOP 10 rodzimych produkcji w serwisie

Zanim Smarzowski zaczął męczyć monotematycznością, dał nam wiele znakomitych obrazów - w tym naprawdę udaną "Drogówkę". Jasne, wszystko jest tu dalej niezmiernie katastroficzne, ale dzięki sugestywności i realizmowi, elementy gatunkowe (sensacyjne) działają znacznie intensywniej. Główny bohater produkcji, sierżant Król, zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo swojego kolegi z pracy, co zmusza go do ucieczki i podjęcia samodzielnego śledztwa, by oczyścić swoje imię. W trakcie dochodzenia Król odkrywa głęboko zakorzenioną sieć korupcji i przestępczości w policji oraz wśród polityków. A to, rzecz jasna, stawia go w jeszcze większym niebezpieczeństwie.