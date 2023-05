Eurowizja 2023: znamy tegorocznych finalistów. Jak poszło Blance?

Za nami drugi, najbardziej przez wszystkich wyczekiwany półfinał Konkursu Piosenki Eurowizja, gdyż to właśnie dzisiaj na ekranach telewizorów pojawiła się tegoroczna reprezentantka Polski - Blanka Stajkow. Czy polska "Bejba" przypadła jurorom i publiczności do gustu na tyle, by Blanka dostała przepustkę do finału 67. edycji muzycznego wydarzenia?