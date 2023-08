Florence Pugh wspomina reakcje ludzi na jej przezroczystą suknię. To ją przeraziło

Najstraszniejsze dla mnie są przypadki, w których ludzie byli zdenerwowani, że pokazałam "za dużo" siebie. Kiedy rok temu doszło do afery z różową sukienką Valentino, moje sutki były widoczne przez kawałek materiału i to naprawdę rozwścieczyło ludzi. To wolność, której ludzie się boją; fakt, że czuję się komfortowo i jestem szczęśliwa

- podsumowała 27-letnia aktorka.