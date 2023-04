Frank Ocean nie wystąpi już na Coachelli. Fani są wściekli

To już oficjalne. Frank Ocean jako główny, niedzielny artysta Coachelli, nie pojawi się na festiwalu, o czym poinformowała jego przedstawicielka. Powiedzieć, że to słaba sytuacja, to tak, jakby nic nie powiedzieć, biorąc pod uwagę szczególnie to, co wydarzyło się w miniony weekend. Frank Ocean, który w ostatniej chwili zmienił zdanie co do aranżacji sceny, spóźnił się na własny koncert półtorej godziny, a swój występ skończył szybciej niż zakładano, ze względu na obowiązującą na festiwalu godzinę policyjną. Fani narzekali także na jakość jego muzyki i samego performance’u, a także słabą widoczność artysty na scenie i na ekranie.