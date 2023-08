Pete Davidson i Joe Pesci przedstawiają świetny serial. Jest bardzo zabawnie i... obleśnie

"Bupkis" to serial od Peacock, który w sierpniu - trzy miesiące po amerykańskiej premierze - trafił do Polski. Niestety, decydenci postanowili raczyć nas jednym odcinkiem tygodniowo, ale jeśli brakuje wam regularnej dostawy niegłupiej (wbrew wszelkim pozorom!), a jednocześnie bezpretensjonalnej i niestroniącej od wulgarnego humoru rozrywki - to może być dobry wybór na coweekendowy, szybki, niezobowiązujący seansik.



Pete Davidson nie jest w Polsce tak popularny, jak na Zachodzie (a i chyba nie darzy się go tutaj zbyt dużą sympatią) - ja osobiście szczerze lubię filmy i seriale, w których występuje, bo często okazują się zaskakującymi perełkami (wspomniany w leadzie "Król" to bodaj najlepszy film w karierze cenionego przeze mnie Apatowa, nie wspominając o "Bodies Bodies Bodies", "Randce w nieskończoność", "Dorastaniu z przytupem", przesympatycznym "Who killed Santa?" i innych). Facet ma w sobie pewien naturalny luz, ale i coś z uroczego neurotyka; cały jego look, styl, aktorstwo wypadają autentycznie; każdy komponent prezentowanej publice osobowości wydaje się pasować do pozostałych, być całkowicie na miejscu. I choć stand upy Davidsona czy jego występy w "SNL" są mi raczej obojętne, jestem zdania, że facet naprawdę fajnie wypada na ekranie - choć należy raczej do aktorów powracających w kolejnych, dość podobnych wersjach samych siebie (coś jak Seth Rogen), niż do wszechstronnie uzdolnionych odtwórców ról z każdej półki.



