Hitowy serial od twórcy "Glass Onion" w końcu trafi do Polski. Sprawdź nowości SkyShowtime

"Poker Face" zadebiutowało jeszcze w styczniu tego roku na niedostępnej w Polsce platformie Peacock. Amerykanie oszaleli na punkcie zmierzającego w naszym kraju na SkyShowtime serialu. I to tak krytycy, jak i widzowie, dzięki czemu miesiąc po premierze produkcja dostała zielone światło na 2. sezon. Czym tak wszystkich uwiodła? No cóż, twórca produkcji Rian Johnson za sprawą "Na noże" i "Glass Onion" zdążył już udowodnić, że ma talent do opowiadania historii kryminalnych w ciekawy sposób.



Oczywiście "Poker Face" nie daje się zamknąć w ramach standardowych kryminałów. Główna bohaterka Charlie ma niesamowitą zdolność - wie, kiedy ktoś kłamie, co swego czasu chętnie wykorzystywała przy stole do pokera. Teraz pracuje jako kelnerka w kasynie i jej umiejętności sprowadzają na nią gniew pracodawcy. Uciekając przed jego zemstą rusza w podróż po Ameryce, po drodze rozwiązując kolejne zagadki morderstw.



