Polska komedia w kinach była niewypałem, a teraz podbija Amazona. Lepszy od niej jest już tylko „Fallout”

Widzowie są wybredni, to trzeba przyznać. Aczkolwiek nie ma w tym nic złego. Dzięki temu wciąż dostajemy coraz to nowsze tytuły, a wśród nich znajdują się pozycje naprawdę interesujące. Zarówno publika, jak i twórcy lubią również wracać do produkcji sprzed lat. Nie chodzi tylko o ich odświeżenie czy unowocześnienie, ale zrealizowanie ich kontynuacji. Oczywiście uwzględniając przy tym współczesną rzeczywistość. Tego typu eksperymenty są ryzykowne, ale mogą też przynieść ostatecznie całkiem przyzwoity efekt. Niestety tutaj się nie udało. „Fuks 2” zebrał wśród zarówno widzów, jak i krytyków, bardzo negatywne opinie. Trafił zresztą na platformę streamingową dość szybko, bo zaledwie trzy miesiące po premierze. Zazwyczaj nie jest to dobry znak. Można wtedy słusznie pomyśleć, że danego tytułu zwyczajnie nie opłacało się puszczać w kinach dłużej, ponieważ nikt nie chciał go oglądać. W takiej sytuacji opublikowanie go w sieci jest nie tylko ratunkiem, ale też szansą na drugie życie. „Fuks 2” radzi sobie w serwisie Amazon Prime Video świetnie. Jego tytuł musiał przynieść mu szczęście.