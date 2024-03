W tym serialu dzieje się naprawdę niezłe Truman Show. Dobrze, że tym razem na śmiesznie

Serial „Życie Beth” opowiada o losach kobiety, której dotychczasowe życie można zaliczyć raczej do tych… całkiem w porządku. Pochodzi z małego miasta, ale pracuje na Manhattanie, co bardzo imponuje jej dawnym znajomym. Każdy uważa, że osiągnęła ogromny sukces i zazdrości jej kariery. Beth (Amy Schumer) jest dystrybutorką wina i to bardzo dobrą. Można powiedzieć, że ma wrodzoną smykałkę do sprzedaży. W tej samej firmie pracuje również jej partner. Beth nie lubi nazywać go chłopakiem, ponieważ uważa, że to wstyd, gdy ma się już ponad 40 lat. Mężczyzna ma ogromne parcie na szkło. Zrobi wszystko, żeby być lepszym od swojej wybranki. Nieważne, czy wymyśli sobie sukces, czy faktycznie go osiągnie. Grunt, żeby czuł się dobrze sam ze sobą. Związek tej dwójki jest pozbawiony jakichkolwiek uczuć. Traktują się bardziej jak przyjaciele, niż jak kochankowie. Przez 6 lat przyzwyczaili się już jednak do wspólnego funkcjonowania i żadne z nich nie chce zmieniać tego, co jest im tak dobrze znane. Tkwią więc w tej stagnacji aż do momentu, gdy Beth dowiaduje się o pewnym niespodziewanym wydarzeniu.