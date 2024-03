John Cena tym razem pojawia się ubrany w komedii z przedziwnym twistem

Trzeba przyznać, że sam zamysł na film był naprawdę interesujący. Z pewnością wiele osób za dzieciaka miało swojego wyimaginowanego przyjaciela. Jego obecność związana była z niekończącymi się rozmowami, zabawami do białego rana, ale też z rozrabianiem. Kiedyś jednak trzeba było dorosnąć i wziąć odpowiedzialność za własne działania. Główni bohaterowie filmu „Ricky Stanicky” postanowili nigdy nie stawać się odpowiedzialnymi, dojrzałymi ludźmi. Pomimo swojego wieku wciąż wykorzystują biednego Ricky’ego, aby jakkolwiek wymigać od obowiązków i zobowiązań. Prowadzą nawet swoistą biblię. Umieszczają w niej wszystko, co dotyczy nieprawdziwego przyjaciela. Ile ma obecnie lat, gdzie przebywa, co robił, z kim i kiedy. Wszystko po to, żeby ich przykrywka była spójna oraz jak najbardziej realna. Zaangażowali się, to należy im przyznać. Jest to ten typ osób, które włożą dwa razy więcej czasu i pracy w wymyślanie sposobów na to, jak czegoś nie zrobić, zamiast faktycznie wykonać to w nawet szybszym tempie. Jak komu wygodniej.



Sama koncepcja więc bardzo w porządku. Co zatem poszło w tej produkcji nie tak? Niestety występujący w niej humor jest dokładnie taki, jakiego moglibyśmy się tego spodziewać. Prosty i czasami żenujący. Jeżeli ktokolwiek liczył na wyrafinowany żart, to zdecydowanie się zawiedzie. Nie ma co ukrywać – John Cena za każdym razem wprowadza to do filmów, w których gra. Nie oszukujmy się, tym razem było identycznie. Przynajmniej teraz ma na sobie jakiekolwiek ubrania. Przypomnijmy, że ostatnio wręczał Oscara kompletnie nago. Przebiera się zresztą bardzo często, W tym miejscu warto zaznaczyć, że wcielanie się w kilka postaci w jednym tytule wyszło mu naprawdę przyzwoicie. Zmienia przy tym akcenty, sposób wypowiedzi i zachowania. Ogląda się to przyjemnie, jeżeli tylko przymknie się oko na kloaczny miejscami humor. Oczywiście trzeba również z dystansem odbierać wszystkie udzielane przez niego rady, ponieważ zdecydowanie zbyt często niebezpiecznie ocierają się one o granicę kontrowersji. Jedno słowo więcej i jakaś grupa społeczna na pewno byłaby urażona.