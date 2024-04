Apple kręci w Polsce jeden ze swoich najlepszych seriali. Byliśmy na miejscu

Katolicki serwis „Stacja 7” podał, że materiał powstaje m.in. w Warszawie (w Świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Historii Polski) oraz Izabelinie. W niedzielę 7 kwietnia prace wystartowały właśnie we wspomnianej Świątyni na Wilanowie - będą się tam odbywać do 13 kwietnia. Włodarze kościoła wydali zezwolenie na realizację materiału w zamian za sfinansowanie specjalnej instalacji, która wytworzy zieloną energię, co przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania świątyni.



Członek redakcji Spider's Web, Maciej Gajewski, wybrał się pod Świątynię, by zrobić kilka zdjęć. Oto one: