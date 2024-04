Nowy kryminał Apple'a jest czarny jak noc październikowa. Tak kinofilskiego serialu jeszcze nie widzieliście

John Sugar urodził się parę dekad za późno. Ze swoją fascynacją kinem noir próbuje żyć we współczesnym świecie, jak Humphrey Bogart i Robert Mitchum przykazali. Bronią palną co prawda gardzi, ale kiedy ktoś owija w bawełnę, zaraz dostanie od niego w mordę. A przecież ludzie co chwilę próbują go oszukać. Twardymi pięściami zawsze jednak udaje mu się wycisnąć z nich prawdę. Dzięki temu jest cholernie dobrym detektywem. Zleceniodawcy się o niego biją, więc po odnalezieniu porwanego syna szefa Yakuzy, musi odłożyć w czasie zaplanowany wcześniej urlop. Po powrocie do Los Angeles od razu przyjmuje kolejne zlecenie. Tym razem od producenta filmowego, który chciałby, aby sprowadził do domu zaginioną wnuczkę.



Sprawa wydaje się prosta. Dziewczyna nieraz już znikała na dni, tygodnie, a nawet miesiące. "Naćpa się, wróci i znowu pójdzie na odwyk" - przekonuje tak jej ojciec, jak i była macocha. Dziadkowi coś jednak śmierdzi, bo Olivia tym razem nie poprosiła go o pieniądze. John Sugar rusza więc jej tropem, który wiedzie przez obłudę najbliższych krewnych, po ciało gwałciciela w bagażniku samochodu zaginionej. Główny bohater dzielnie łączy kolejne kropki, ale droga do rozwiązania zagadki jeszcze daleka. Coraz bardziej gmatwa się w tym Los Angeles, rodem wyjętym z sennych koszmarów.