Najpopularniejszy serial Apple’a doczeka się 2. sezonu. Twórcy zmienili plany - mają dobry powód

Książka ponad rok utrzymywała się na liście bestsellerów „New York Timesa”, tymczasem serial stał się jedną z najchętniej oglądanych produkcji od momentu powstania serwisu w 2019 r. W ciągu pierwszego miesiąca od premiery obejrzało go 4,5 mln widzów, czyniąc go najczęściej oglądanym miniserialem w historii serwisu i zostawiając w tyle wyniki innych hitów Apple’a: „Czarnego ptaka” (2,6 mln) czy „Kulawych koni” (1,9 mln). W dniu premiery obejrzało go aż 3,4 mln osób, co uplasowało go na 1. miejscu najchętniej oglądanych produkcji w bibliotece platformy w ubiegłym roku.



Czytaj więcej o produkcjach Apple TV+ w Spider's Web: