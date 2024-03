Szukacie uzależniającego kryminału? Sprawdź serial Apple’a o prawdziwej zbrodni, która wstrząsnęła Ameryką

Jednocześnie całość - zachowując pilną wierność faktom historycznym - rezonuje ze współczesnością, łączy się z nią, stanowi odbicie jej bolączek, a nawet przestrogę. Być może dlatego „Obława” jest serialem przede wszystkim niepokojącym: pytanie o to, co należałoby zrobić teraz, by zapewnić wszystkim lepsze jutro, zdaje się odbijać echem gdzieś w przestrzeni pozakadrowej.



Wygląda na to, że Beletsky z ekipą nie tylko wykreowali porywający dramat kryminalny, lecz także nakreślili zawiłą, historycznie akuratną ilustrację kraju targanego podziałami i próbującego podnieść się na nogi po wielkiej wojnie domowej. To naprawdę świetnie zagrany, wspaniale zainscenizowany miks politycznego thrillera, tradycyjnej kryminalnej opowieści i lekcji historii. Chce się więcej.



Obława: nowe odcinki serialu pojawiają się co piątek w ofercie Apple TV+.