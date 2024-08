Wczoraj przed południem portal Trojmiasto.pl udostępnił na swojej stronie internetowej nagranie. Widać na nim mknącego po ulicy czarnego seata, z którego dobiegają odgłosy wystrzałów, a następnie uciekających w popłochu przypadkowych przechodniów. To tylko jedna ze scen, którą widzowie prawdopodobnie będą mieli okazję zobaczyć w nadchodzącym sequelu "Furiozy". Na Dolnym Mieście w Gdańsku właśnie trwają bowiem zdjęcia do filmu, w których biorą udział m.in. Mateusz Damięcki i Konrad Eleryk. We wspomnianej dzielnicy gangsterskie porachunki mają być nagrywane jeszcze przez cały dzisiejszy dzień.



Serwis przypomniał, że w czerwcu bieżącego roku pojawiły się niepokojące informacje na temat kibolskich murali we Wrzeszczu, a także pirackiego pościgu nieopodal Ergo Areny - wtedy również okazało się, że to po prostu kolejny dzień zdjęciowy ekipy "Furiozy".