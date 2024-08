Netflix podkrada internetowe trendy. Postanowił wykorzystać popularne hasło z TikToka

Do kategorii "very demure, very mindful" na Netfliksie trafiły tytuły tak oryginalne, jak i na licencji. Nie brakuje wśród nich oczywiście "Kochanych kłopotów", ale znajdziemy także "Emily w Paryżu", "Własnymi rękoma. Historię madam C.J. Walker", "Pana i panią Smith", "Słodkie magnolie", "Sąsiada", "Bridgertonów", "Shirley" i "Porady różowej brygady". Łącznie: 10 tytułów.



Jak zaznacza portal What's on Netflix nie jest to pierwszy raz, kiedy Netflix tworzy absurdalną kategorię, podpinając się pod internetowy trend. Na platformie znajdziemy bibliotekę tytułów, łączących się pod hasłami "Six Degrees of Kevin Bacon", "nie oglądaj, jeśli jesteś głodny", czy "divy, które kochamy".



"Very demure, very mindful" funkcjonuje, jak wszystkie inne kategorie. Można ją znaleźć pod tym linkiem, albo, w aplikacjach na telewizory i urządzenia przenośne, korzystając z kodu: 81931239.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web: