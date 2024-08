Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, których nie można przegapić

Najnowszy true crime od Netfliksa to ponowne spojrzenie na jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych we wczesnych latach 2000. W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2002 r., będąca w 8. miesiącu ciąży Laci Peterson znika ze swojego domu w Modesto w Kalifornii. Zaginięcie kobiety zgłosił jej mąż, Scott Peterson, który twierdził, że tamtego ranka wybrał się na ryby do Berkley Marina, natomiast jego ciężarna żona zaoferowała, że wybierze się na spacer z psem. Kiedy mężczyzna wrócił do domu, okazało się, że Laci już tam nie było.