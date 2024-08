Netflix nie mówi hasta la vista popularnej serii sci-fi. Na platformę zmierza jej animowany spin-off

W te wakacje Netflix co chwilę podgrzewa atmosferę. A tu reanimuje zapomnianą serię z Eddiem Murphym ("Gliniarz z Beverly Hills: Axel F"), tam każe nam się żegnać ze swoimi hitowymi serialami ("Wikingowie: Walhalla"), a jeszcze gdzie indziej dorzuca do pieca streamingową konkurencją dla kinowych blockbusterów ("Związek"). Platforma nie zna litości. Od cieszenia się ładną pogodą odciąga nas nawet 6. sezonami kultowego serialu ("Lost. Zagubieni"). Każdy, kto planował najbliższe dni spędzać głównie poza domem, za chwilę znowu oberwie poniżej pasa.



Po "Terminatorze: Genisys" wydawało się, że "Terminator" jest już martwy. Film co prawda wielką klapą nie był, bo przy 155 mln dol. budżetu zarobił ponad 440 mln, ale twórcy i tak liczyli na więcej. Oni postawili na serii krzyżyk, co Netflix postanowił wykorzystać. W końcu wiadomo, że tytuły osadzone w popularnych uniwersach przyciągają użytkowników (patrz: "Wednesday" - aktualnie najpopularniejszy serial anglojęzyczny w historii usługi). Dlatego platforma zdecydowała się zrealizować własną animację osadzoną w świecie, nad którym Skynet już niedługo ma przejąć kontrolę.