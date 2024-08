Bracia Russo potrafią obchodzić się z dużymi budżetami. Tak się przynajmniej wydawało po "Avengers: Wojnie bez granic" i "Avengers: Końcu gry". Ci ostatni kosztowali jakieś 400 mln dol., a na całym świecie zarobili prawie 2,8 mld, stając się drugim najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów. Nic więc dziwnego, że Netflix podpisał kontrakt z firmą producencką reżyserów i wyłożył 200 mln na ich "Gray Mana". Oficjalnie najdroższy pełny metraż platformy cieszył się dość sporą popularnością. Użytkownicy oglądali go przez prawie 300 mln godzin, co daje ekwiwalent ponad 139 mln pełnych wyświetleń. Jest więc szóstym najchętniej oglądanym filmem anglojęzycznym w historii serwisu. Co jednak krytycy się po nim przejechali, to już ich.



Netflix pasa nie zaciska. Kiedy jeszcze w czerwcu 2022 roku mówiło się o "The Electric State" jego budżet miał wynosić tyle samo co "Gray Mana". Od tamtej pory przybyło mu jednak ponad 100 mln dol. Koszt produkcji stanął na 320 mln. Teraz to właśnie ten tytuł jest najdroższym filmowym przedsięwzięciem w historii platformy.