Furioza 2 - widzowie czekają na premierę filmu. Komentarze są jednoznaczne

"Furioza" oczywiście filmem Netfliksa nie była. Gangsterska historia osadzona w środowisku pseudokibiców zadebiutowała na ekranach kin. Dopiero jednak gdy trafiła na platformę, stała się hitem. I to nie tylko w naszym kraju, bo to akurat było do przewidzenia - za każdym razem, gdy rodzima produkcja trafia do serwisu, polscy użytkownicy się na nią rzucają. Ale w tym wypadku tytuł cieszył się zainteresowaniem na całym świecie. Stał się wręcz globalnym przebojem usługi.



Nic więc dziwnego, że Netflix długo nie zwlekał. Wykupił prawa do "Furiozy" i zaraz wziął się za realizację drugiej części. W sierpniu zeszłego roku po ulicach Gdańska z bronią w ręku biegali ucharakteryzowani aktorzy. Wśród nich nie zabrakło Mateusza Damięckiego, który w pierwowzorze szturmem zdobył serca publiczności rolą Goldena. Ponownie na jej potrzeby zmienił się nie do poznania.