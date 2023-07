Kultowa animacja w odświeżonej odsłonie wjechała na Disney+. Jak ja tęskniłem za tym humorem

Nowa "Futurama" robi to, co zawsze wychodziło jej najlepiej. Podstawia nam pod nos krzywe zwierciadło i każe śmiać się z otaczającego nas świata. Fani oryginału poczują się tu bardzo swojsko i co najwyżej mogą narzekać na lekki niedobór Bendera, ale liczę, że w przyszłości twórcy nam to wynagrodzą. Za wcześnie jeszcze jest, żeby ocenić, czy w 11. sezonie odnajdą się osoby, które swoją przygodę z serialem dopiero zaczynają. Według zagranicznych recenzji, w kolejnych odcinkach pojawia się problem pod postacią napiętrzenia inside joke'ów. Łatwo da się go jednak przeskoczyć telelibacją dotychczasowych odsłon produkcji, na co po udostępnionym właśnie na Disney+ epizodzie, na pewno najdzie was ochota. Pamiętajcie tylko, żeby robić to z głową, tak jak radzi Fry w scenie na napisach końcowych.



Pierwszy odcinek 11. sezonu "Futuramy" już na Disney+. Kolejne będą pojawiać się co tydzień w poniedziałki.