Aktorzy dołączają do strajkujących scenarzystów. Hollywood chwieje się w posadach

To pierwsza od ponad 60 lat sytuacja, kiedy aktorzy postanawiają strajkować równolegle ze scenarzystami. Bunt tych drugich rozpoczął się na początku maja i na razie nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie miał dobiec końca. Powołując się na anonimowe źródła, Deadline podał ostatnio, że producenci zamierzają "przetrzymać" scenarzystów do jesieni, kiedy to "zaczną tracić swoje mieszkania i domy". Na te doniesienia odpowiedziało AMPTP, które stwierdziło, że nie jest to oficjalne stanowisko stowarzyszenia i nie ma takich planów.