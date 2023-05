Gdzie obejrzeć "M3GAN"? Hitowy horror trafi do VOD

Na punkcie M3GAN oszaleli wszyscy, a o filmie słychać było niemal wszędzie. A to wszystko dzięki zasłudze viralowego marketingu, kiedy w Nowym Jorku tańczące modelki, ubrane jak przerażająca bohaterka filmu, straszyły ludzi w metrze czy na ulicach miasta.



To sprawiło, że widzowie coraz bardziej zaczęli interesować się nadchodzącym filmem w reżyserii Gerarda Johnstone'a, co zaowocowało sporą oglądalnością i całkiem niezłymi ocenami filmu.



