Martin ujawnił spin-off "Gry o tron". Zamierza dokończyć tę historię

Wróćmy jednak do tematu Braavos - to miejsce odgrywa kluczową rolę w wydarzeniach z cyklu „Gry o tron”. Zostało zbudowane na stu wyspach rozległej laguny, a jednym z jego symboli jest ogromny posąg: Tytan z Braavos. Wyspy połączone są ze sobą małymi, kamiennymi mostami i kanałami. Nie ma tam drzew, są natomiast zawadiacy, Ludzie Bez Twarzy i Żelazny Bank - instytucja tak bogata, że Żelazny Tron Westeros nieustannie się tam zadłuża. Co więcej, to wolne miasto przez dłuższy czas było domem Aryi Stark.



Inne znane, porzucone seriale miały skupiać się wokół Zapchlonego Tyłka, Siedmiu Bogów, Zagłady Valyrii i Jona Snowa.