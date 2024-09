Ta scena mogła trafić do 2. sezonu "Rodu smoka". Całe szczęście, że do tego nie doszło

Finał, który nie spełnił obietnicy ruszenia z akcją naprzód; wątek Daemona w Harrenhal; kilka decyzji kreatywnych i niepotrzebnych modyfikacji materiału źródłowego. Nie da się ukryć - jest na co narzekać. A jednak uważam, że nowy „Ród smoka” przez większość czasu był świetnym serialem, który zdefiniował, rozwinął i uczynił ciekawszymi książkowe postacie. Ze względu na kronikarski format „Ognia i krwi”, większość bohaterów wypowiada tam co najwyżej jedno lub kilka zdań, a ich charaktery ograniczone są do dwóch cech, zwykle dość przejaskrawionych. Scenarzyści tchnęli w nich życie i przepisali w sposób, który sprostał wymogom telewizyjnego medium. Sprawili, że nawet te postacie, które miałem gdzieś (właśnie ze względu na to, że książka nie mówiła mi o nich zbyt wiele), stały się dla mnie interesujące. Dobra robota.



I dobrze się stało, że twórcy zrezygnowali z kilku niepotrzebnych „dodatków” - tak, mogło być ich więcej. Przykładowo: o ile serialowa relacja Cole’a z Alicent odbiega od tej książkowej, to jest fabularnie uzasadniona, ma sens i nie wpływa negatywnie na inne wątki. Niewiele jednak brakowało, by jedna sekwencja - w tym wypadku kompletnie niepotrzebna - „wzbogaciła” opowieść.