Martin skrytykował "Ród smoka" i rzucił olbrzymim spoilerem. HBO wydało oświadczenie

Uwaga: w tekście można natknąć się na spoilery z 2. sezonu "Rodu smoka" oraz kontynuacji.



Wydaje mi się, że wielu fanów - po przeczytaniu zapowiedzi tej publikacji sprzed kilku dni - oczekiwało bezwzględnie krytycznego tekstu, w którym George R.R. Martin komentuje wszystko to, co jego zdaniem nie zadziałało w 2. sezonie "Rodu smoka". Tymczasem opublikowany 4 września post skupiał się wyłącznie na kwestii dwóch zmian względem tekstu źródłowego: książki "Ogień i krew". Pisarz najpierw pochwalił pierwsze epizody, a następnie odniósł się do finału jednego z nich, w którym to Jucha i Twaróg zamordowali małego księcia. O ile ekranowe ograniczenie brutalności tej sceny jest dla mnie w pełni zrozumiałe i wręcz potrzebne (tak popularny serial nie może pozwalać sobie dosłownie na wszystko, a już nawet ta wygładzona wersja tej sekwencji była trudna w odbiorze dla wielu widzów - wiem, bo chyba każdy młody rodzic z mojego towarzystwa przyznał, iż wywołała w nim lub w niej olbrzymi dyskomfort), o tyle nie da się ukryć, że bezsensownie osłabiono tragizm związany z postacią Helaeny.



Później Martin skupia się na postaci Maelora, trzeciego dziecka Helaeny i Aegona, którego nie zobaczyliśmy w serialu. I to właśnie na tym wątku - a właściwie jego braku - skupia się niemal cała publikacja. Wspomina o tzw. efekcie motyla, czyli o tym, jak jedno drobne wydarzenie w jego książce bywa brzemienne w skutkach w późniejszym czasie. Dodaje, że brak Maelora na tym etapie odbierze widzom możliwość obejrzenia innej bardzo dramatycznej sekwencji z przyszłości, na skutek której dziecko zostaje dosłownie rozszarpane na strzępy przez oszalały tłum. Czy jest to sekwencja istotna dla opowieści, całości Tańca Smoków? Czy bez niej kluczowe wydarzenia stracą sens? Raczej nie, ale rozumiem, że twórca nie jest zadowolony z powodu rezygnacji ze świetnie napisanego kawałka swojej twórczości.



Dziwi natomiast, że jego zdaniem dopiero to wydarzenie mogło doprowadzić Helaenę do samobójstwa ("Nie ma tej grozy, nie ma wyzwalającego wydarzenia, które przytłoczyłoby wrażliwą młodą królową" - pisze). Królowa straciła już przecież dziecko w okrutnych okolicznościach i patrzyła na jego śmierć, jej mąż jest trwale okaleczony, wokół dzieją się same potworności, z których części dopuszcza się jej własny brat. Już w 2. sezonie bohaterka jest w dramatycznej kondycji emocjonalnej. Myślę, że dla wielu osób byłoby to aż nadto, choć zgadzam się, że w oryginale ciężar tego splotu wydarzeń robi olbrzymie wrażenie.