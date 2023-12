Zrzutka.pl odcina się od skandalicznych zbiórek na Brauna. Serwis wystosował oświadczenie

Jako Zrzutka.pl pragniemy być miejscem, które sprzyja pozytywnym inicjatywom i wspiera wartości społeczne. Dlatego też zachęcamy do wsparcia zbiórki "Rozpalmy nową świecę chanukową" - https://zrzutka.pl/chanuka założonej w porozumieniu z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, której jednym z celów będzie realizacja ogólnych warsztatów antydyskryminacyjnych - kierowanych zarówno szeroko do Polskiej społeczności, jak i do parlamentarzystów - czytamy na Facebooku.