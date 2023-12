Ci politycy dziś brylują w Sejmie, a wcześniej romansowali z show-biznesem

Szymon Hołownia to z pewnością mistrz ciętej riposty w Sejmie. Marszałek Sejmu wniósł do politycznego świata dużo świeżości, poczucia humoru, ironii i zabawy słowem. Hołownia potrafi przywołać do porządku nawet najbardziej niezdyscyplinowanych polityków. A robi to w sposób zupełnie inny od tego, jaki jeszcze niedawno znaliśmy. Potrafi żartować, choć nie wszystkim z pewnością jego sejmowe teksty przypadają do gustu. Hołownia ma obycie z kamerą i telewizją i nie waha się ich użyć w Sejmie. Karierę w mediach Szymon Hołownia zaczynał od publikowania w prasie. Pisał dla takich gazet, jak m.in. "Gazeta Wyborcza", "Newsweek", "Rzeczpospolita" oraz "Tygodnik Powszechny". Następnie przeszedł do telewizji. Początkowo był dyrektorem programowym Religia. tv. Współpracował też z Telewizją Polską. Ogólnopolską popularność przyniosła Hołowni praca w stacji TVN, gdzie w "Dzień Dobry TVN" prowadził przegląd prasy.