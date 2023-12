Właśnie rusza podcast Hołowni. Marszałek pokazuje w nim, jak wygląda Sejm

Na zapowiedzi premierowego odcinka widać Szymona Hołownię, który pokazuje, w jaki sposób włącza i wyłącza mikrofon, pokazując laskę marszałkowską. Wygląda na to, że jednym z celów nowego Sejmu z marszałkiem na czele jest przybliżenie Polakom miejsca, gdzie obradują politycy i polityczki tak, aby wiedzieli, co dzieje się za sejmowymi murami, ponieważ na koniec dodaje: "To miejsce jest wasze. Żeby to już nigdy więcej nie była zamknięta twierdza". Pierwszy odcinek można już oglądać na kanale Sejm RP na YouTubie.