Minecraft zdetronizowany. Pokonał go nowy, głośny horror

Dla kierownictwa Warner Bros., Michaela De Luki i Pameli Abdy, jest to ogromny sukces - zwłaszcza po serii głośnych niepowodzeń, które miały skłonić CEO Davida Zaslava do rozważenia zmian personalnych. Jeśli „Grzesznicy” utrzymają dobrą passę, duet będzie mógł pochwalić się dwoma wielkimi hitami z rzędu. Co warte podkreślenie: budżet „Grzeszników” to 90 mln dol.



Tymczasem „Minecraft” przekroczył już globalnie 700 mln dol. est to pierwszy film 2025 r. z realną szansą na osiągnięcie magicznej bariery miliarda dolarów w globalnych wpływach.