The Last of Us, sezon 2.: tak, on umarł. Czy jeszcze wróci? Serial wprowadził zmiany

2. sezon serialu już na wstępie poinformował widzów, że Abby szuka zemsty za śmierć ojca - lekarza Świetlików, jedną z 19 osób, które Joel z zimną krwią zamordował w poprzedniej odsłonie. Abstrahując już od niekończącej się dyskusji o tym, czy poczynania Joela były słuszne i usprawiedliwione (gra każe w to wątpić, ja sugeruję to samo), fani gry są zdania, że ujawnienie zamiarów Abby przed czasem znacząco osłabiło uderzenie, jakie serwuje ta scena.



Jakkolwiek również bardziej cenię wersję, w której mija więcej czasu, zanim poznamy kontekst, zdaję sobie sprawę, że twórcy serialu musieli wprowadzić tę zmianę. Bo serial to nie gra. To, co zadziała na jednym nośniku, niekoniecznie zadziała na innym. Gdyby twórcy zdecydowali się dłużej trzymać widzów w niewiedzy - podobnie długo, co gra - poznaliby oni motywacje Abby dopiero w 3. sezonie. To zdecydowanie za późno. Biorąc pod uwagę preferencje szerokiej widowni oraz fakt, że emitowany co tydzień serial może z odcinka na odcinek może tę widownię tracić, zdecydowanie lepszą decyzją było przynajmniej częściowe obnażenie backgroundu Abby i spółki już teraz (warto pamiętać, że w przyszłości dowiemy się o tych postaciach znacznie więcej). Co więcej, wśród widzów, którzy oryginału nie znają, powtarza się opinia, że w scenie, w której dochodzi do spotkania Joela z Abby, emocje od razu rosną - widz czuje, że ona w każdej chwili może zrobić coś strasznego, ale nie wie, kiedy to nastąpi i co to będzie. Napięcie pęcznieje, gdy nieświadomy Miller jej pomaga.