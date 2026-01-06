REKLAMA
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić

Serial "Harry Potter" ma szansę naprawić błędy, które popełniły filmy. Chodzi o wątki z książek, dla których w oryginalnych produkcjach nie było miejsca. Które z nich mogłyby znaleźć się w pierwszych dwóch sezonach serialu od HBO? Sprawdzamy powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" oraz "Harry Potter i Komnata Tajemnic".

harry potter watki z ksiazek w serialu kamien filozoficzny komnata tajemnic
Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejną dekadę. Serial od HBO będzie składał się z 7. serii, a każda z nich będzie opowiadać historię kolejnych książek z cyklu. Oznacza to, że 1. sezon będzie przedstawiał historię z "Kamienia Filozoficznego", 2. sezon z "Komnaty Tajemnic", itd. Jakie wątki z pierwszych lat nauki w Hogwarcie opisane w książkach mogłyby znaleźć się w serialu? Sprawdzamy.

Harry Potter: wątki z książek, które mogłyby znaleźć się w serialu od HBO

Harry Potter i Kamień Filozoficzny

W pierwszym filmie z serii Harry Potter poznaje Draco Malfoya dopiero po przyjeździe do Hogwartu. W książce chłopcy poznali się jednak dużo wcześniej. Do spotkania doszło podczas kompletowania wyprawki do szkoły, kiedy Harry udał się do sklepu Madame Malkin, aby kupić swoją pierwszą szatę. Wdał się wówczas w nieprzyjemną rozmowę z bladym chłopcem o chudej twarzy, którym - jak się później okazało - był właśnie Draco. Taką scenę fani serii z pewnością chętnie zobaczyliby w serialu.

Ważnym wątkiem z książek, który nie znalazł się w filmie, był wątek Irytka. Był on poltergeistem - duchem, który daje o sobie znać hałasami, stukaniem, przesuwaniem i unoszeniem różnych przedmiotów, czyli po prostu irytowaniem. Irytka można było poznać zarówno w powieściach, jak i w grach wideo, ale w filmach niestety go zabrakło. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że serial naprawi ten błąd.

Istotnym wątkiem w "Kamieniu Filozoficznym" był również ten związany z Norbertem, czyli smokiem, którego Hagrid dostał od tajemniczego wędrowca. Posiadanie takiego pupila okazało się być problematyczne, w związku z czym Ron skontaktował się ze swoim bratem Charliem, który opiekował się smokami w Rumunii. Jego obecność nie została w filmach wyraźnie zaznaczona, a nadchodzący serial mógłby to zmienić i bardziej przybliżyć postać starszego brata Rona.

Podczas gdy w filmach przedstawiono wyłącznie 3 zagadki, które trzeba było rozwiązać, by dostać się do Kamienia Filozoficznego - diabelskie sidła, latające klucze i szachy czarodziejów - w książce pojawiła się jeszcze jedna związana z eliksirami. Za tę zagadkę odpowiedzialny był oczywiście Snape. Polegała ona na tym, że trzeba było wypić jeden eliksir, by przedostać się przez płomienie. To brzmi jak coś, co mogłoby znaleźć się w serialu.

Wśród dodatkowych wątków, które mogłyby trafić do produkcji są:

  • śpiewanie hymnu po wielkiej uczcie, bo to bardzo zabawny fragment,
  • pojedynek czarodziejów z Malfoyem, kiedy Harry, Ron i Hermiona po raz pierwszy wpadli na Puszka,
  • rozpoznanie Nicolasa Flamela przez kartę z czekoladowej żaby,
  • fakt, że James Potter uratował życie Snape'owi.

Harry Potter i Komnata Tajemnic

W filmie "Harry Potter i Komnata Tajemnic" Harry po raz pierwszy odwiedza Norę, czyli dom rodziny Weasleyów. Dosyć pobieżnie przedstawiono wówczas magiczne warunki życia jej mieszkańców, ale nie pokazano, jak wygląda ich życie codzienne - na przykład odgnomianie, co w powieści zostało szczegółowo opisane. Miło by było zobaczyć w serialu więcej takich scen z życia Weasleyów.

W filmie wspomniano, że Argus Filch, woźny Hogwartu, jest charłakiem, czyli osobnika urodzonego w czarodziejskiej rodzinie, ale pozbawionego czarodziejskich mocy. Nie pojawił się jednak wątek Wmiguroku, czyli korespondencyjnego kursu dla początkujących czarodziejów, a jest to bardzo interesujący fragment, na temat którego widzowie z pewnością chcieliby dowiedzieć się więcej.

W serialu "Harry Potter" wspaniale by było również zobaczyć scenę z Nocy Duchów, kiedy to odbywało się przyjęcie z okazji rocznicy śmierci Prawie Bezgłowego Nicka. Podczas gdy inni uczniowie pałaszowali pyszności z okazji wieczornej uczty, Harry i Ron ledwo powstrzymywali odruch wymiotny, widząc na stołach zgniłe ryby, zwęglone ciasteczka, spleśniały ser i podroby baranie w towarzystwie robaków. Ta scena zdecydowanie ma potencjał na znalezienie się w serialu.

Wśród dodatkowych wątków, które mogłyby znaleźć się w serialu są:

  • nazywanie prefekta Percy'ego "Percym PERFEKTEM"
  • bójka Artura Weasleya z Lucjuszem Malfoyem
  • zamieszanie podczas lekcji eliksirów, kiedy Hermiona kradła składniki do eliksiru wieloskowego,
  • zmiany głosów Harry'ego i Rona po zamienieniu się w Crabbe'a i Goyle'a po wypiciu eliksiru wieloskowego,
  • walentynki w Hogwarcie, bo kto by nie chciał zobaczyć zamku przystrojonego w serduszka i kwiatki?
06.01.2026
