Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost

Reanimacja "Harry'ego Pottera" przez HBO Max to niewątpliwie jedna z najgłośniejszych popkulturowych wiadomości ostatnich lat. Twórcy mają plan, by jeden sezon równał się adaptacji jednej książki. Pytanie jednak, czy pomiędzy filmem a serialowymi planami nie było zbyt krótkiej przerwy? Twórcy najwidoczniej uznali, że nie - w tym momencie trwają zaawansowane prace nad produkcją serialu, a większość postaci jest już obsadzona: w tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin, w Hermionę - Arabella Stanton, zaś Ronem bedzie Alastair Stout. W "dorosłych" rolach obsadzono solidne nazwiska. Chodzi m.in. o Johna Lithgowa (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapę Essiedu (Snape), czy Johnny'ego Flynna (Lucjusz Malfoy). Pełną obsadę serialu możecie sprawdzić tutaj.

Czy Cillian Murphy zagra Lorda Voldemorta? Aktor odpowiada

Jedną z najważniejszych dla serii jest oczywiście postać Lorda Voldemorta - arcygroźnego czarnoksiężnika, który usiłuje zgładzić młodego Pottera. Informacja na temat tego, kto się w niego wcieli, nie została podana do publicznej wiadomości - wiele się mówi, że ujawnienie nastąpi dopiero w trakcie premiery serialu. Marka Harry'ego Pottera ma szeroki i aktywny fandom, który ochoczo dywagował na temat tego, kto powinien sportretować w serialu postać, w którą dotychczas wcielał się ikoniczny Ralph Fiennes.

Czołowym kandydatem fanów do tej roli był Cillian Murphy - aktor znany z takich produkcji jak "28 dni później", "Peaky Blinders" czy "Oppenheimera", za rolę w którym niedawno odebrał Oscara. Jego naturalna charyzma i wyjątkowa aparycja mogłyby wnieść wiele do kreacji wyzutego z jakiegokolwiek dobra czarnoksiężnika. Niestety, Murphy przeciął wszelkie doniesienia - w wywiadzie z Joshem Horowitzem, prowadzącym podcast "Happy Sad Confused", zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek z nim rozmawiano na temat angażu do serialu:

Nie. Naprawdę, nic nie słyszałem. Moje dzieci pokazują mi to od czasu do czasu, ale ja nic o tym nie wiem.

Dodał również:

No i poza tym, naprawdę trudno jest dorównać Ralphowi Fiennesowi. ten facet to absolutna legenda aktorstwa. Więc powiedzenia temu, kto go zastąpi.

Pełną rozmowę z Cillianem Murphym możecie obejrzeć poniżej:

Zatem na ten moment wszystko zdaje się jasne - Cillian Murphy nie zagra Lorda Voldemorta w serialu "Harry Potter" dla HBO Max. To oznacza, że czekają nas długie miesiące dywagacji i fancastów. Jedno jest pewne - obsadzenie nowego Lorda Voldemorta i wejście przez wybranego aktora w buty Ralpha Fiennesa to zadania, które będą niesamowicie ciężkie.

Adam Kudyba 12.09.2025 10:25

