Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna

Prace nad serialową adaptacją „Harry’ego Pottera” trwają. Do sieci co i rusz spływają interesujące zdjęcia i doniesienia, które sugerują, że w istocie będziemy mieli do czynienia z produkcją dalece bardziej rozbudowaną i uwzględniającą znacznie więcej elementów materiału źródłowego niż filmy. Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnym komponencie, który odróżni ten serial od kinowych ekranizacji.

Michał Jarecki
harry potter serial narrator zmiana hbo
Według najnowszych doniesień w serialu „Harry Potter” od HBO ma pojawić się narrator, a w tej roli obsadzono brytyjskiego aktora Toma Turnera - co zapowiada istotną zmianę względem filmów Warner Bros., które przez dwie dekady definiowały tę franczyzę.

Choć HBO nie potwierdziło jeszcze oficjalnie tej informacji, źródła uznawane za wiarygodne zgodnie ją potwierdzają. Koncepcja, według której serial mógłby być „opowiadany” głosem z offu lub prowadzony przez jakiegoś narratora (anonimowego? A może wcale nie?), wystarczyła, by rozpalić Potterheadów w sieci.

Harry Potter - serial HBO będzie miał narratora

Jednym z głównych zarzutów wobec pomysłu na nakręcenie nowej adaptacji była kwesta braku sensu - no bo po co w ogóle to robić? Filmy wciąż są uwielbiane, niezmiennie definiują estetykę i całą wizualizację tego świata, są też powszechnie dostępne, regularnie oglądane przez fanów oraz - w popkulturowym sensie - wciąż całkiem świeże. Wiadomo, że główną motywację stanowią zarobki, co nie zmienia faktu, że nową adaptację od poprzedniej będzie dzielić niedorzecznie krótki odcinek czasu.

Dlatego też HBO chce (i wiele wskazuje na to, że właśnie to robi) jak najbardziej rozbudować serial i uwzględnić w nim większość tego, co pominęły filmy. Narrator - wiecie, taki o wyraźnie brytyjskim akcencie, głębokim, nieco baśniowym tonie i głosie - będzie stanowić istotną różnicę, a jednocześnie jeszcze bardziej przybliży nową produkcję do materiału źródłowego.

W końcu pierwsze rozdziały „Kamienia Filozoficznego” (a właściwie to trzy pierwsze tomy) zbudowane są ze specyficznej, można rzec: figlarnej, lekko ironicznej i atrakcyjnej dla młodszego odbiorcy narracji trzecioosobowej - takiej, która podkreśla na przykład, że Vernon Dursley był niemal „pozbawiony szyi” albo że „Dudley, którego wielki zadek przelewał się przez kuchenne krzesło, wyszczerzył zęby do Harry’ego”. Oczywiście ten ton niemal całkowicie zniknął w filmach. Może więc, skoro filmowa saga brała się tak śmiertelnie poważnie, tym razem fajnie byłoby odrobinę tej dawnej lekkości przywrócić.

Z drugiej strony ten dowcipny punkt widzenia dzieli fanów: niektórzy oczekują od Pottera mroku i powagi, charakterystycznych dla ostatnich tomów serii.

Skoro jednak swego czasu wielu czytelników dojrzewało wraz z bohaterami i tonem powieści (swoją drogą: wspaniałe doświadczenie), być może HBO chciałoby spróbować czegoś podobnego w kontekście serialu? Poza tym narrator pozwoliłby oddać atmosferę ikonicznych sekwencji nieuwzględnionych w filmach, jak na przykład absurdalny dzień Vernona z prologu. Nie wspominając o płynnych przejściach między światem Dursleyów a tym czarodziejskim bez niezgrabnej, dialogowej ekspozycji (no właśnie: narrator mógłby odciążyć postacie z nienaturalnie ekspozycyjnych dialogów). Ciepły głos w tle mógłby też pomóc w łączeniu przeskoków czasowych, zmian semestrów, wycinków z gazet, listów, budowaniu całego kontekstu świata magii... Narrator to prosty i niedrogi sposób, by przekazać pewne informacje bez przerywania czy rozwadniania akcji.

Zabieg w żadnym wypadku nie niezbędny, ale - jak sądzę - pasujący do tej opowieści i odróżniający serial od filmów, co dl HBO jest teraz kluczowe. Przynajmniej na początku - w późniejszych sezonach faktycznie mógłby nieco kontrastować z nastrojem. 

Michał Jarecki
05.11.2025 09:06
Tagi: Harry PotterHBO
