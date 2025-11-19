Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył

Ładowanie...

Kiedy w 2000 r. kompletowano obsadę do filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", nie podejrzewano, że produkcja zdobędzie tak ogromną popularność. To znaczy po sukcesie, jaki osiągnęła książka J.K. Rowling, można było się tego spodziewać, ale wciąż istniało ryzyko, że spore koszty produkcji i młody wiek aktorów może negatywnie wpłynąć na sukces komercyjny. Ostatecznie tak się nie stało, a początkujący dziecięcy aktorzy świetnie dali sobie radę.

Dziś wiadomo już, czego można spodziewać się po nadchodzącym serialu produkowanym przez HBO. Biorąc pod uwagę, jak głęboko zakorzeniona jest oryginalna seria filmów, produkcja odcinkowa "Harry Potter" z pewnością będzie jedną najchętniej oglądanych, a o golden trio, w które wcieli się Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout, będzie mówił cały świat.

Daniel Radcliffe, który przeszedł już tę drogę, postanowił skontaktować się z McLaughlinem i napisał mu parę ciepłych słów wsparcia.

Daniel Radcliffe napisał list do Dominica McLaughlina. Życzył mu dobrej zabawy

W poniedziałkowym wydaniu programu Good Morning America wyemitowano wywiad z Radcliffem, który wyznał, że napisał do McLaughlina list.

Nie powiedziałbym, że każdy, kto ma zagrać Harry'ego, musi się ze mną skontaktować, ale znam kilka osób pracujących nad produkcją. Napisałem do Dominica i wysłałem mu list, a on odpisał mi bardzo miłą wiadomość - ujawnił.

Radcliffe podkreślił, że "nie chciałby być widmem w życiu tych dzieci", ale postanowił po prostu skontaktować się z młodym odtwórcą Harry'ego Pottera i życzyć mu tego, by dobrze bawił się na planie. Napisał tak:

Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja - ja bawiłem się świetnie, ale mam nadzieję, że ty będziesz się bawił jeszcze lepiej.

Aktor dodał, że widząc zdjęcia dzieci, które biorą udział w tej produkcji, ma ochotę je przytulić. Przywołują mu one wspomnienia, kiedy on sam grał w "Harrym Potterze". Teraz wydaje mu się, że to było szalone, by w tym wieku realizować tak duży i głośny projekt:

I tak jest, po prostu widzę te zdjęcia jego i innych dzieci i mam ochotę ich przytulić. Wydają się tacy młodzi. Patrzę na nich i myślę: "Och, to szaleństwo, że robiłem to w tym wieku". Ale to też niesamowicie miłe i mam nadzieję, że świetnie się bawią - podsumował.

Obok McLaughlina, który wcieli się w Harry'ego Pottera, zagrają również Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W pozostałych rolach: John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (profesor Quirrell), Paul Whitehouse (Argus Filch), Bertie Carvel (Korneliusz Knot), Johnny Flynn (Lucjusz Malfoy), Lox Pratt (Draco Malfoy), Daniel Rigby (Vernon Dursley), Bel Powley (Petunia Dursley), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Sienna Moosah (Lavender Brown), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnegan), Anton Lesser (pan Ollivander), Rory Wilmot (Neville Longbottom), Louise Breasley (pani Hooch) i Amos Kitson (Dudley Dursley).

Zdjęcie główne: kadr z wywiadu na kanale CBS Mornings.

Anna Bortniak 19.11.2025 14:19

