Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą

Nie dość, że nie wszyscy fani "Harry'ego Pottera" entuzjastycznie podeszli do pomysłu stworzenia serialu, to w dodatku niedawno pojawiła się kolejna informacja, która podzieliła widzów. Okazało się, że nadchodząca produkcja odcinkowa może zostać wzbogacona o narratora. Dziś Deadline zdementował jednak plotki na ten temat. To w końcu będzie ten narrator czy go nie będzie?

Anna Bortniak
harry potter serial czy bedzie narrator plotka deadline
Wczoraj opublikowaliśmy informację na temat elementu, który ma zostać wprowadzony do serialu "Harry Potter". Okazało się, że do nadchodzącej produkcji odcinkowej twórcy chcą zatrudnić narratora. Wśród plotek przewijało się nazwisko Toma Turnera, brytyjskiego aktora, który miałby opowiadać o tym, co dzieje się na ekranie.

Choć doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone przez HBO, to Potterheadzi zdążyli się już zagotować. Pojawiła się jednak informacja, dzięki której mogą oni - przynajmniej na chwilę - odetchnąć z ulgą. Najświeższe informacje wskazują na to, że narratora jednak nie będzie.

Serial Harry Potter: plotki o narratorze zdementowane

Deadline doniósł dziś, że serial "Harry Potter" nie będzie miał narratora. Serwis podkreślił, że plotka pochodzi najprawdopodobniej z bloga Redanian Intelligence, gdzie wspomniano o Tomie Turnerze w roli narratora. Na bloga zaczęły następnie powoływać się kolejne brytyjskie konta i tak właśnie narodziła się plotka, która mocno zaniepokoiła niektórych widzów.

Czy można już odwołać alarm? Nie do końca wiadomo. Bo chociaż Deadline zdementował tę plotkę, twierdząc, że źródła serwisu w HBO zaprzeczają, jakoby narrator był częścią serialu "Harry Potter", to wciąż nie ma najważniejszego oświadczenia - samego HBO.

Informacja o narratorze mogłaby dla fanów "Harry'ego Pottera" zaskakująca, no i nie wszystkim się ona spodobała. Z jednej strony nic dziwnego, bo w końcu oryginalne filmy przyzwyczaiły widzów do braku narratora i nikomu to wówczas nie przeszkadzało. Z drugiej jednak strony w poprzednie produkcje musiały znacznie okroić materiał i zawrzeć te najważniejsze wątki w około 2-godzinnej opowieści, od czego serial chce odejść.

Ale skoro serial i tak zamierzał pochylić się nad wątkami z książek, które nie zostały zawarte w filmach, to jest przygotowany na to, że niektóre sceny zajmą więcej czasu. Nie potrzebuje zatem narratora, by ten czas w ten sposób zaoszczędzić. Dodatkowo narrator mógłby wprowadzić zbyt bajkową atmosferę, którą - faktycznie - łatwo jest sobie wyobrazić w przypadku pierwszej, drugiej czy nawet trzeciej części, lec, biorąc pod uwagę fabułę kolejnych, dużo bardziej mrocznych, wykorzystanie głosu z offu mogłoby zniszczyć nastrój.

Anna Bortniak
06.11.2025 13:21
Tagi: Harry Potter
