HBO Max napędzi wam stracha. Kinowa nowość i garść horrorów na Halloween

Zgadza się - już 27 października na HBO Max zadebiutuje "Zakonnica 2", czyli nowy film z Uniwersum Obecności Jamesa Wana. Obraz miał swoją kinową premierę zaledwie półtora miesiąca temu i znakomicie sobie poradził, ciesząc się ogromną popularnością. Przy budżecie szacowanym na 38,5 miliona dolarów, nowa "Zakonnica" zarobiła w weekend otwarcia w USA i Kanadzie (domestic box office) 32,6 mln dol., a w pozostałych krajach 55,5 mln (łącznie 88,1 mln USD). Co ciekawe, sequel okazał się znacznie lepszy od "jedynki", co odzwierciedlają również recenzje - serwis Rotten Tomatoes naliczył zaledwie 24 proc. pozytywnych opinii o części pierwszej, a 52. proc w przypadku części drugiej. O co tu chodzi? Mamy rok 1956 we Francji. Pewien ksiądz zostaje zamordowany, a zło rozprzestrzenia się po świecie. Kontynuacja globalnego przeboju opowiada o siostrze Irene, która raz jeszcze staje twarzą w twarz z Valak, demoniczną zakonnicą.



To nie wszystko. W HBO Max pojawi się również kontrowersyjna trylogia "Hostel" - z jednej strony znienawidzona, z drugiej posiadająca liczne grono niemal czczących ją fanów. Eli Roth nie jest może zbyt dobrym reżyserem, ale nie można odmówić mu wizjonerstwa - zrealizował tę trylogię po to, by szokować i emocjonować, mieszając grozę z prawdziwą makabrą. Roth od logicznych i głębszych opowieści bardziej ceni sobie kreatywne sposoby pokazania rozmaitych okaleczeń, jakim można poddać ludzkie ciało. W tej materii radził sobie zresztą świetnie.



Jakby tego było mało, tego samego dnia serwis da nam prawdziwą perełkę - obraz kultowy, slasherowe arcydzieło z 1974 roku, które do dziś budzi niepokój i emocje, choć przecież wcale nie należy do filmów krwawych. Doskonale to znamy: podczas wizyty na starej rodzinnej farmie nastoletni przyjaciele, jeden po drugim, padają ofiarami rodziny morderczych kanibali. I tak narodziła się legenda - legendarna seria, która przetarła gatunkowe szlaki. Tobe Hooper serwuje widzom dyskomfort i paranoję, eksploatując motyw "zgnilizny moralnej" w akompaniamencie psychodelicznych dźwięków. Zamiata pod dywan ogrom współczesnych slasherów.



To będą dobre dni dla subskrybentów HBO Max.