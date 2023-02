Do HBO Max trafi jeden z najważniejszych filmów w historii kina. Nie znajdziecie go nigdzie indziej

Nadchodzący tydzień zapowiada się jednak znacznie ciekawiej. Nowy "Cormoran Strike", dość tanio zapowiadający się serial "Johnny vs Amber", który i tak obejrzymy, udany sequel (rzadkość!), jakim okazał się "Trainspotting 2" oraz wisienka na torcie - "Hiroszima, moja miłość".



Dlaczego nazwałem ten film w reżyserii Alaina Resnaisa jednym z najważniejszych w historii kina? Odpowiedź jest prosta: debiutujący w 1959 roku obraz jest uznawany przez krytyków za początek francuskiej nowej fali. To moment, gdy młodzi krytycy i artyści sami złapali za kamery, by sprzeciwić się mdłym trendom - produkcjom, które zaliczali do tzw. kina papy. "Hiroszima" sprawiła, że nurt nabrał impetu - była jednym z filmów przyczyniających się do narodzin podobnych tendencji w kinematografiach narodowych. Jej wpływ dosięgnął m.in. amerykańskie Nowe Hollywood, zainspirował też Dogmę 95. Nowa fala była niezwykle innowacyjna - surowa, cechująca się szybkim montażem, niepoprawnymi sklejkami, autentycznymi plenerami, improwizacją, ostentacyjna kinofilia.



"Hiroszima, moja miłość" to opowieść o francuskiej aktorce i japońskim architekcie, którzy angażują się w krótki, ale intensywny romans w powojennej Hiroszimie. Ich wzajemna fascynacja skłania bohaterów do ponownego przeżywania ich naznaczonych bliznami wspomnień o miłości i cierpieniu. HBO Max to jedyny serwis, w którym obejrzycie kultowy tytuł legalnie. Zróbcie to - warto.