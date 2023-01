Arcydzieło sprzed roku i doskonały film sprzed lat. Wielkie kino wjechało na HBO Max

Co obejrzeć w HBO Max? Śpieszę z odpowiedzią. Na przełomie stycznia i lutego serwis raczy nas naprawdę mocnymi filmami i serialami. Jeśli chodzi o pozycje odcinkowe, tu - jak zawsze - dzieje się chyba najwięcej. Świeżutkie epizody "The Last of Us", "Młodego Sheldona", "Cudotwórcow", "All American", "Plotkary" czy "Winchesterów" gwarantują miłośnikom produkcji odcinkowych regularne zastrzyki wrażeń. Nie gorzej mają się bardziej tradycyjni kinomani.



W nadchodzącym tygodniu platforma pokaże nam film z ubiegłego roku, który ma spore szanse stać się kiedyś klasykiem. To "Matki równoległe" Pedro Almodovara, kolejna osobista i wielokrotnie nagradzana opowieść cenionego twórcy. Bohaterki filmu, Janis (Penelope Cruz) i Ana (Milena Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie przestała być nastolatką. Obie są singielkami, które czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że sobie poradzi, ale Ana jest pełna obaw. Wiele wskazuje na to, że ich ścieżki przecięły się jedynie na chwilę - wkrótce okaże się, że więź, która je połączy, okaże się bardzo, bardzo silna.



Almodovar zdecydował się na większą niż zazwyczaj polityczność - i nie poległ. Wiele pozornie niezwiązanych ze sobą wątków splata się za sprawą rdzenia opowieści. To melodramat, ba, opera mydlana, ale z tych najpiękniejszych, umiejętnie dotykających trudniejszej tematyki (np. kwestii historyczno-tożsamościowych).