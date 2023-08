Nie dajcie się zwieść pozorom: ten film z początków kariery Emmy Stone jest świetny. Wpada na HBO Max

Sierpień na półmetku, a HBO Max zapowiada kolejne nowości. Lista premier filmów i seriali w serwisie zapowiada sporo solidnej rozrywki w najbliższych tygodniach. Fantastyczne „Billions”, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu, powróciło na HBO Max z nowym, 7. sezonem. Poza tym 2. sezon "Lakers" to - raz jeszcze - świetna robota, nowy dokument odcinkowy "Telemarketers" fascynuje, "Cudotwórcy" i "Co robimy w ukryciu" bawią, a finał 3. serii "Wojownika" zapewni solidną dawkę soczystej akcji.



A co z filmami? Tu też jest świetnie! Fantastyczny horror "Wilk" z Jackiem Nicholsonem, francuski komediodramat "Najgorsi", świetnie obsadzone "Song to song" Terrence'a Malicka... A to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Wśród tak wielu mocnych premier łatwo przeoczyć pewną perełkę, która wielu widzom kojarzy się z głupawą komedią dla dzieciaków, ale w gruncie rzeczy to całkiem błyskotliwa satyra - niepozbawiona zarówno wad, jak i mocnych zalet. Nie jest to może poziom innego filmu z Emmą Stone, "Supercamca", którego należycie doceniono dopiero po latach - ale z pewnością warto go obejrzeć.