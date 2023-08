Nareszcie! Na HBO Max powraca serial, którego Polacy zdecydowanie nie doceniają. A szkoda, bo jest świetny

To już 7. sezon "Billions" - znakomitego serialu od Showtime, który znajdziemy tylko w bibliotece HBO Max. Z początku jest to produkcja zbudowana na konflikcie pomiędzy dwoma bohaterami, reprezentującymi dwa różne - choć w wielu aspektach dość podobne do siebie - środowiska: świat wielkiej finansjery i judykatywy. Z tego pierwszego wywodzi się grany przez uhonorowanego Złotym Globem i nagrodą Emmy za rolę w "Hommeland" Damiana Lewisa boss funduszu hedgingowego Bobby "Axe" Axelrod. Jego przeciwnikiem jest prokurator Chuck Rhoades, w rolę którego wcielił się Paul Giamatti, mający na koncie nominację do Oscara i trzy Złote Globy.



Oparty na sprawdzonym patencie bezpośredniego konfliktu pomiędzy dwójką ciekawych, mocno zarysowanych bohaterów, serial z tak znakomitą obsadą szybko zdobył zainteresowanie widowni. Każdy kolejny sezon był ciepło przyjmowany przez widzów i krytyków - i nic dziwnego, bo to wspaniały, emocjonujący spektakl. Aktorsko niedościgniony: to właśnie kolejne kreacje stanowią największą siłę serialu i wystarczający powód, by śledzić losy bohaterów przez kolejne odsłony. Warto!